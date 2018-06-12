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Путин в четверг примет участие в церемонии открытия ЧМ по футболу, планируется присутствие Лукашенко

13.06.2018 15:10 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин в четверг на стадионе "Лужники" примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Планируется, что церемонию также посетят другие главы государств и правительств, в частности: президенты Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Боливии, Молдавии, Панамы, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, избранный президент Парагвая.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать премьер Армении, председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, председатель Совета министров Ливанской Республики, наследный принц Королевства Саудовская Аравия,

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства по футболу. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин в четверг на стадионе "Лужники" примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый...
 
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