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Реальные доходы населения Беларуси в 2019 году вырастут на 3,4% - Минэкономики
Минэкономики Беларуси прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году вырастут на 3,4%.
Рост доходов населения в следующем году Минэкономики считает одним из ключевых приоритетов макроэкономической политики. "В 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на уровне 103,4 процента. Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда", - процитировала министра экономики Владимира Зиновского пресс-служба ведомства.
По данным Белстата, реальные располагаемые доходы населения Беларуси в I квартале 2018 года выросли на 7,6% при росте производительности труда на 5,4%.
По целевому прогнозу Минэкономики, в 2018 году реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 3,2% при соответствующей производительности труда.
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Минэкономики Беларуси прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году вырастут на 3,4%.
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