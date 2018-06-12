Реальные доходы населения Беларуси в 2019 году вырастут на 3,4% - Минэкономики

Минэкономики Беларуси прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году вырастут на 3,4%.

Рост доходов населения в следующем году Минэкономики считает одним из ключевых приоритетов макроэкономической политики. "В 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на уровне 103,4 процента. Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда", - процитировала министра экономики Владимира Зиновского пресс-служба ведомства.

По данным Белстата, реальные располагаемые доходы населения Беларуси в I квартале 2018 года выросли на 7,6% при росте производительности труда на 5,4%.

По целевому прогнозу Минэкономики, в 2018 году реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 3,2% при соответствующей производительности труда.