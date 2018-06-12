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Беларусь и ЕС обсудили чувствительные вопросы торгово-экономического сотрудничества – МИД
Четвертый раунд торгового диалога между министерством иностранных дел Беларуси и Генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле состоялся в среду в Минске, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"В ходе переговоров обсуждены наиболее чувствительные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целях упрощения условий взаимного доступа на рынки и создания благоприятных условий для развития деловых контактов", - отметили в МИД.
По информации пресс-службы, белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Юрий Горелик, делегацию директората Европейской комиссии по торговле – заместитель начальника управления Генерального директората по торговле Рута Зарнаускайте.
В министерстве также отметили, что проведение на постоянной основе заседаний торгового диалога позволяет осуществлять обмен информацией о конкретных ожиданиях Беларуси и Евросоюза в сфере торгово-экономического сотрудничества, обсуждать формирование договорной базы двусторонних торговых отношений, согласовывать механизмы взаимодействия по устранению барьеров во взаимной торговле.
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Четвертый раунд торгового диалога между министерством иностранных дел Беларуси и Генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле состоялся в среду в...
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