|
Высший госсовет Союзного государства пройдет 19 июня в Минске, заседание Совмина - в конце года – Медведев
Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси пройдет 19 июня в Минске, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
"Это очередной этап нашей общей работы по выходу на высший Государственный совет, который состоится 19 июня в Минске", - сказал он в среду по итогам заседания Совета министров Союзного государства.
Д.Медведев также отметил, что очередное заседание Совмина состоится в конце года в Беларуси.
"У нас уже июнь, поэтому лучше в конце года - ноябрь, начало декабря", - сказал он, отметив, что конкретные даты и место проведения заседания будут согласованы позднее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высший госсовет Союзного государства пройдет 19 июня в Минске, заседание Совмина - в конце года – Медведев
Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси пройдет 19 июня в Минске, заявил российский премьер Дмитрий Медведев. "Это очередной этап нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)