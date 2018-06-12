Высший госсовет Союзного государства пройдет 19 июня в Минске, заседание Совмина - в конце года – Медведев

Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси пройдет 19 июня в Минске, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

"Это очередной этап нашей общей работы по выходу на высший Государственный совет, который состоится 19 июня в Минске", - сказал он в среду по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

Д.Медведев также отметил, что очередное заседание Совмина состоится в конце года в Беларуси.

"У нас уже июнь, поэтому лучше в конце года - ноябрь, начало декабря", - сказал он, отметив, что конкретные даты и место проведения заседания будут согласованы позднее.