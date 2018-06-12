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Медведев: Совет министров СГ соберется в Беларуси в конце года

13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Следующее заседание совета министров союзного государства России и Беларуси председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил провести в республике в ноябре – начале декабря.

«У нас уже июнь, поэтому лучше в конце года: ноябрь – начало декабря», – сказал он, добавив, что конкретные даты и место будут согласованы позднее.

Со своей стороны премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сказал, что в республике подумают о месте проведения и выберут такое, где еще не были российские коллеги.

Медведев также напомнил, что 19 июня в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства.

«Для российско-белорусских отношений июнь получился весьма интенсивным. В начале месяца мы беседовали с Андреем Владимировичем Кобяковым в Душанбе. На прошлой неделе коллеги провели заседание группы высокого уровня. Еще через неделю в Минске запланирован Высший государственный совет. Такая плотность контактов, конечно, в целом подтверждает высокий уровень интеграции в масштабах Союзного государства», – подчеркнул Медведев.

По итогам текущего заседания совета министров был подписан ряд документов, в частности, о ходе работы комиссии по формированию единого научно-технологического пространства, а также о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции и об итогах торгово-экономического сотрудничества двух стран в прошлом году.

Другие подписанные документы касались балансов топливно-энергетических ресурсов Союзного государства по углю и электроэнергии, а также хода работы в рамках плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы.

Медведев выразил надежду, что «принятые решения послужат укреплению интеграции в рамках Союзного государства, в том числе в транспортной сфере».



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Теги: Минск
 
 
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Следующее заседание совета министров СГ России и Беларуси председатель правительства РФ предложил провести в ноябре-декабре.
 
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