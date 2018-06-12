|
Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса
Новости Беларуси. В Минске растет число малых и средних предприятий. Только в Парке высоких технологий почти на четверть увеличился список резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тенденции обсудили 13 июня на первом заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Власть и бизнес рассмотрели вопросы оформления аренды и освобождения предпринимателей от дополнительных выплат по результатам проверок. Сегодня от малого и среднего бизнеса в городской бюджет поступает около 40 % средств. Это больше, чем в целом по стране.
Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Что касается свободной экономической зоны «Минск», то планируют выделить дополнительную землю для крупных иностранных инвесторов. Несколько компаний в самое ближайшее время готовы создать здесь свои производственные предприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске растет число малых и средних предприятий. Только в Парке высоких технологий почти на четверть увеличился список резидентов, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)