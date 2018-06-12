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Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса

13.06.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске растет число малых и средних предприятий. Только в Парке высоких технологий почти на четверть увеличился список резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса

Тенденции обсудили 13 июня на первом заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Власть и бизнес рассмотрели вопросы оформления аренды и освобождения предпринимателей от дополнительных выплат по результатам проверок. Сегодня от малого и среднего бизнеса в городской бюджет поступает около 40 % средств. Это больше, чем в целом по стране.

Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Декреты (и седьмой «О развитии предпринимательства», и восьмой о ПВТ, цифровизации) дали дополнительный толчок к тому, чтобы этот сектор развивался. Можно сказать, что за первый квартал зарегистрировано более 4000 новых малых и средних предприятий в Минске.

Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Предприниматели обращаются по разным конфликтам, нерешенным вопросам. Мы имеем возможность на подачу работать с советом республиканского уровня. Ну а тот обладает и правом законодательной инициативы.

Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса

Что касается свободной экономической зоны «Минск», то планируют выделить дополнительную землю для крупных иностранных инвесторов. Несколько компаний в самое ближайшее время готовы создать здесь свои производственные предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске растет число малых и средних предприятий. Только в Парке высоких технологий почти на четверть увеличился список резидентов, сообщили в...
 
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