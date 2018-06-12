|
Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мульфильма
Новости России. В новых сериях мультфильма про попугая Кешу героя снова согласился озвучивать Геннадий Хазанов.
По
О продолжении мультфильма стало известно летом прошлого года. Об этом сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Серии мультфильма выходили на экраны в 1980-х и 2000-х. Во всех выпусках попугая Кешу озвучивал Геннадий Хазанов.
В начале апреля нынешнего года было выпущено продолжение мультфильма о приключениях героев Простоквашино. Оно набрало более 14 миллионов просмотров за первые сутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В новых сериях мультфильма про попугая Кешу героя снова согласился озвучивать Геннадий Хазанов. По информации РИА Новости со ссылкой на актера, он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)