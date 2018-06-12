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Гуманитарный конвой из Беларуси уже в Харькове
Новости Беларуси. Грузовики с помощью жителям восточной Украины приветствовали звуками клаксонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В четырех фурах 80 тонн груза – продукты и средства гигиены. Кроме того, в этом году белорусы помогут подготовить школы в зоне конфликта к началу учебного года. Два грузовика везут парты, стулья, шкафы и холодильники для Луганской и Донецкой областей.
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Новости Беларуси. Грузовики с помощью жителям восточной Украины приветствовали звуками клаксонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукты, мебель и...
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