Гуманитарный конвой из Беларуси уже в Харькове

Новости Беларуси. Грузовики с помощью жителям восточной Украины приветствовали звуками клаксонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину





В четырех фурах 80 тонн груза – продукты и средства гигиены. Кроме того, в этом году белорусы помогут подготовить школы в зоне конфликта к началу учебного года. Два грузовика везут парты, стулья, шкафы и холодильники для Луганской и Донецкой областей.