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Хит соцсетей. Восхождение енота на небоскрёб по отвесной стене

13.06.2018 14:57 — Разное | СТВ  
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Новости США. 12 июня одной из главных новостей в США стало восхождение енота на небоскреб в городе Сент-Пол (штат Миннесота).

Как сообщает The Washington Post, центральные каналы страны освещали покорение высотки животным.

Неизвестно, почему енот решил залезть на здание, высота которого превышает несколько десятков метров (это 23 этажа). Восхождение длилось чуть меньше суток.

Хит соцсетей. Восхождение енота на небоскрёб по отвесной стене
Фото: twitter.com/TheStPaulRacco1

Сначала енот взобрался на несколько этажей, а после лег передохнуть на подоконнике. Следующая остановка была в середине восхождения.

К этому моменту крупнейшие СМИ страны начали вести прямую трансляцию восхождения енота, а интернет-пользователи создали аккаунт животного в Twitter. За его обновлениями следили около трех тысяч человек.

В описании профиля сказано: «Ваш дружелюбный сосед человек-паук. Однажды я поднялся на здание UBS. Иногда я гуляю по центру города».

Хит соцсетей. Восхождение енота на небоскрёб по отвесной стене
Фото: twitter.com/ochoudhury22

Через некоторое время еноту все-таки покорилась крыша высотки. К этому моменту за его приключениями следили тысячи зрителей.

Енота с крыши сняли спасатели, чтобы вернуть его в дикую природу. О дальнейшей судьбе животного не сообщается.

Трансляция восхождения стала хитом соцсетей.

Хит соцсетей. Восхождение енота на небоскрёб по отвесной стене
Фото: twitter.com/bengarvin

«Енота с крыши должен был забрать корабль Стражей Галактики»,

«Чем ты занимался целую ночь? Пытался понять, движется ли енот»,

«Хочу быть таким же, как и он».

В конце мая популярным в соцсетях стало видео в двумя рысями.

Они ссорятся «человеческими» голосами (читать далее).

 
Теги: Новости
 
 
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Новости США. 12 июня одной из главных новостей в США стало восхождение енота на небоскреб в городе Сент-Пол (штат Миннесота). Как сообщает The Washington Post, центральные...
 
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