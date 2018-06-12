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Ситуацию на границе с Россией прокомментировал Таможенный комитет

13.06.2018 14:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очереди на границе больше нет. Вечером 12 июня в Дубровенском районе на трассе, ведущей в сторону Российской Федерации, возникло скопление машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию на границе с Россией прокомментировал Таможенный комитет

Автоколонна составляла около 20 километров. Пробка на трассе М1 была явлением кратковременным и никак не связана с работай таможенных и пограничных служб нашей страны. Специалисты объяснили это длительными выходными в России и возникшим ДТП возле границы.

Ситуацию на границе с Россией прокомментировал Таможенный комитет

Светлана Дубовик, заместитель начальника отдела организации таможенного контроля и эффективности технологий ГТК Беларуси:
В соответствии с соглашением о создании таможенного союза между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, таможенный контроль на общей границе упразднен. Таможенные органы Республики Беларусь на данном участке границы контроль не осуществляют, пункты пропуска упразднены. Данные положения нашли свое отражение и при создании договора о Евразийском экономическом союзе.

 
 
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Новости Беларуси. Очереди на границе больше нет. Вечером 12 июня в Дубровенском районе на трассе, ведущей в сторону Российской Федерации, возникло скопление машин,...
 
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