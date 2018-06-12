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В Беларуси могут изменить 20% барьер розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей
Новости Беларуси. При этом должен соблюдаться баланс интересов и продавцов, и потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили 13 июня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Там прошло заседание экспертного совета. На встрече обсуждали предложение о снятии или изменении барьера в 20 %. Норма предусмотрена Законом «О госрегулировании торговли и общественного питания». Документ действует 4 года (только «Евроопт» не вписывается в его рамки по представительству в 56 районах страны).
Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Андрей Зубков, генеральный директор торговой компании:
Розница составляет 70 % от всей торговли в Беларуси, а ежегодная выручка в этом сегменте превышает 30 миллиардов рублей.
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Новости Беларуси. При этом должен соблюдаться баланс интересов и продавцов, и потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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