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В Беларуси могут изменить 20% барьер розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

13.06.2018 14:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. При этом должен соблюдаться баланс интересов и продавцов, и потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут изменить 20% барьер розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

Об этом сообщили 13 июня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Там прошло заседание экспертного совета. На встрече обсуждали предложение о снятии или изменении барьера в 20 %. Норма предусмотрена Законом «О госрегулировании торговли и общественного питания». Документ действует 4 года (только «Евроопт» не вписывается в его рамки по представительству в 56 районах страны).

В Беларуси могут изменить 20% барьер розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Министерство антимонопольного регулирования и торговли полагает, что в случае, если субъект занимает долю свыше 20 %, то существуют риски увеличения цен на потребительском рынке. Существуют риски по возможному нарушению прав потребителей в случае, если торговая сеть прекратит свою деятельность. У министерства здесь баланс интересов. С одной стороны, это развитие розничной торговой сети. Мы за то, чтобы они развивались. С другой стороны, мы стоим на защите интересов прав потребителей.

В Беларуси могут изменить 20% барьер розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

Андрей Зубков, генеральный директор торговой компании:
20 % барьер затрагивает сегодня интересы населения малых городов (до 50 тысяч населения) и деревень. Это около 40 % населения страны. 3 миллиона 700 человек проживает на этой территории. И они сегодня проживают там без современного формата, без сетевой торговли. У нас стоит на пути 20 % барьер. Ни одна сфера экономики не регулируется подобным образом.

В Беларуси могут изменить 20% барьер розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

Розница составляет 70 % от всей торговли в Беларуси, а ежегодная выручка в этом сегменте превышает 30 миллиардов рублей.

 
 
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Новости Беларуси. При этом должен соблюдаться баланс интересов и продавцов, и потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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