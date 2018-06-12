В отношении руководителей Института математики и кибернетики возбудили уголовное дело

Свабода ». Об этом сообщил директор института Павел Бука, в квартире которого следователи провели обыск, сообщает Радио «».





в моей квартире провели обыск. «Уведомили, что дело возбудили в марте 2018 года, но постановление о возбуждении было предъявлено только в июне, а до этого, с марта 2017, продолжалась проверка. Нам ставят в вину незаконную предпринимательскую деятельность с доходом аж 30 тысяч рублей. Снова начали таскать на допросы лекторов и учащихся, вот и





Ничего не забрали, но делают все, чтобы найти хоть какие-то доказательства нашей вины. Раньше даже проектор забирали для проверки. Но мы настаиваем, что работали законно, вели исключительно общественную деятельность, и все документы у нас оформлены. Мы читали бесплатные лекции, которые не требуют лицензирования», — рассказал Павел Бука.









Лекции для программистов посещали несколько десятков человек. Но в мае 2017 года лекции были приостановлены. Работой института заинтересовались следователи из Департамента финансовых расследований Госконтроля, преподавателей и слушателей курса программирования начали вызывать на беседы. В течение почти года продолжалась проверка, которая, как теперь выяснилось, привела к уголовному делу.





«При этом нам за год трижды присылали письма, в которых сообщали, что в наших действиях нет состава преступления», — отмечает Павел Бука.



