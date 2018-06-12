ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отношении руководителей Института математики и кибернетики возбудили уголовное дело

13.06.2018 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В отношении руководителей общественного объединения «Институт математики и кибернетики» возбуждено уголовное дело за деятельность без регистрации.



Об этом сообщил директор института Павел Бука, в квартире которого следователи провели обыск, сообщает Радио «Свабода».

«Уведомили, что дело возбудили в марте 2018 года, но постановление о возбуждении было предъявлено только в июне, а до этого, с марта 2017, продолжалась проверка. Нам ставят в вину незаконную предпринимательскую деятельность с доходом аж 30 тысяч рублей. Снова начали таскать на допросы лекторов и учащихся, вот и в моей квартире провели обыск. 

Ничего не забрали, но делают все, чтобы найти хоть какие-то доказательства нашей вины. Раньше даже проектор забирали для проверки. Но мы настаиваем, что работали законно, вели исключительно общественную деятельность, и все документы у нас оформлены. Мы читали бесплатные лекции, которые не требуют лицензирования», — рассказал Павел Бука.


Лекции для программистов посещали несколько десятков человек. Но в мае 2017 года лекции были приостановлены. Работой института заинтересовались следователи из Департамента финансовых расследований Госконтроля, преподавателей и слушателей курса программирования начали вызывать на беседы. В течение почти года продолжалась проверка, которая, как теперь выяснилось, привела к уголовному делу.

«При этом нам за год трижды присылали письма, в которых сообщали, что в наших действиях нет состава преступления», — отмечает Павел Бука.


 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении руководителей общественного объединения «Институт математики и кибернетики» возбуждено уголовное дело за деятельность без регистрации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика