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Ректор Горецкой сельхозакадемии получил три года за коррупцию. Сдал бывший зять

13.06.2018 15:24 — Разное | Партизан  
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Ректора сельхозакадемии в Горках Павла Саскевича судили за коррупцию и приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года и штрафу в размере 7350 рублей.

Ректор Горецкой сельхозакадемии получил три года за коррупцию. Сдал бывший зять
О приговоре сообщалось на сайте Могилевского областного суда. Приговор пока не вступил в законную силу, Саскевич все еще числится ректором.

TUT.BY узнал подробности дела.

В 2011 году Павел Саскевич, будучи еще первым проректором БГСХА, фиктивно устроил на работу в сельхозакадемию своего зятя: сказал подчиненным оформить документы, но предупредил их, что зять будет лишь числиться лаборантом научно-исследовательской части академии.

— Зять Саскевича был индивидуальным предпринимателем и осуществлял предпринимательскую деятельность. Его обязанности лаборанта исполняли другие сотрудники академии и получали за это зарплату. Официальное трудоустройство мужчине необходимо было для того, чтобы не платить взносы в Фонд соцзащиты, — пояснила старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Лаборантом зять Саскевича «работал» с 2011 по 2014 год. 

Однако в 2014-м он развелся с дочерью ректора, и между бывшими супругами начался конфликт. После очередной ссоры ее бывший супруг рассказал силовикам, что в академии он фактически не работал, а был устроен фиктивно. К тому моменту Саскевич был уже ректором БГСХА.

Во время следствия Павел Саскевич вину не признавал. Мол, думал, что экс-зять ходит на работу и исполняет свои обязанности. О том, что это не так, Саскевич якобы узнал только во время проверки.


 
 
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Ректора сельхозакадемии в Горках Павла Саскевича судили за коррупцию и приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года и штрафу в размере 7350 рублей.
 
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