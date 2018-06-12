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"Неприемлемое поведение": главный тренер сборной Испании уволен за день до чемпионата

13.06.2018 15:04 — Разное | Партизан  
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Королевская испанская федерация футбола (RFEF) приняла решение уволить главного тренера национальной сборной Хулена Лопетеги за «неприемлемое поведение». Причина — контракт специалиста с мадридским «Реалом».

Решение принято, несмотря на то, что до старта чемпионата мира по футболу остался один день, а до первого матча испанцев на мундиале — два дня. Президент RFEF Луис Рубиалес на пресс-конференции в Москве пояснил, что федерация была вынуждена пойти на такой шаг, узнав, что Лопетеги тайком заключил контракт с «Реалом», передает ntv.ru

Луис Рубиалес, президент RFEF: «Мы были вынуждены разорвать наше соглашение с Хуленом Лопетеги. Он был прекрасным тренером для нашей сборной, мы благодарим его за работу, за то, что он вывел сборную на чемпионат. Но мы не можем принять такое поведение. Это было сделано без нашего ведома».

Рубиалес добавил, что не может назвать поведение Лопетеги предательством, однако игнорировать такие действия тоже нельзя.

Луис Рубиалес: «Проблема в том, что все это было сделано без участия RFEF, мы не можем игнорировать это. Лопетеги — безупречный профессионал, тренер самого высокого уровня, поэтому это решение далось нам очень тяжело. Победы важны для нас, но выше всего мы ставим то, как ведутся дела, и мы станем только сильнее, я уверен».

Рубиалес также сообщил, что футболисты сборной Испании пытались уговорить федерацию не увольнять тренера, однако RFEF была непреклонна.

Луис Рубиалес: «Если кто-то хочет вести переговоры с нашими работниками, то он должен поговорить с нами тоже. Это основное требование. Национальная сборная — это команда для всей страны, всей нации. Хочу отметить, что данное решение RFEF приняла самостоятельно, игроки пытались спасти Лопетеги, но этого оказалось недостаточно».

По данным испанской газеты Marca, сумма компенсации составит 2 миллиона евро.

Накануне мадридский «Реал» объявил, что подписал контракт с 51-летним испанским специалистом на три года.

Первый матч на ЧМ сборная Испании проведет против Португалии 15 июня в Сочи.

 
 
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Королевская испанская федерация футбола (RFEF) приняла решение уволить главного тренера национальной сборной Хулена Лопетеги за «неприемлемое поведение». Причина...
 
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