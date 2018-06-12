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АНОНС: Открытый чемпионат Сморгонской пограничной группы по экстремальному бегу
13.06.2018 — Разное | Светлы шлях
22 июня 2018 года спланирован к проведению открытый чемпионат Сморгонской пограничной группы (далее - погг) по экстремальному бегу. Мероприятие пройдет в пункте постоянной дислокации пограничной группы с участием военнослужащих.
Фото из архива
На указанное мероприятие будут приглашены представители правоохранительных структур и подразделений по чрезвычайным ситуациям Сморгонского, Ошмянского, Островецкого районов Гродненской области, Поставского района Витебской области, а также все желающие граждане по заявительному принципу.
Чемпионат погг по экстремальному бегу носит спортивный характер и преследует цели пропаганды физической культуры и спорта, укрепление здоровья и повышение физической подготовки, внедрение новых технологий в спорте. Кроме укрепления физических характеристик спортсменов участие в указанном соревновании способствует развитию и волевых качеств участников, что безусловно даст положительные результаты при выполнении задач в любых условиях обстановки.
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22 июня 2018 года спланирован к проведению открытый чемпионат Сморгонской пограничной группы (далее - погг) по экстремальному бегу. Мероприятие пройдет в пункте...
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