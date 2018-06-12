АНОНС: Открытый чемпионат Сморгонской пограничной группы по экстремальному бегу

22 июня 2018 года спланирован к проведению открытый чемпионат Сморгонской пограничной группы (далее - погг) по экстремальному бегу. Мероприятие пройдет в пункте постоянной дислокации пограничной группы с участием военнослужащих.







Фото из архива

На указанное мероприятие будут приглашены представители правоохранительных структур и подразделений по чрезвычайным ситуациям Сморгонского, Ошмянского, Островецкого районов Гродненской области, Поставского района Витебской области, а также все желающие граждане по заявительному принципу.

Чемпионат погг по экстремальному бегу носит спортивный характер и преследует цели пропаганды физической культуры и спорта, укрепление здоровья и повышение физической подготовки, внедрение новых технологий в спорте. Кроме укрепления физических характеристик спортсменов участие в указанном соревновании способствует развитию и волевых качеств участников, что безусловно даст положительные результаты при выполнении задач в любых условиях обстановки.

На странице Сморгонская пограничная группа в социальной сети Вконтакте создана интерактивная карта трассы экстремального бега, где в реальном масштабе имеется возможность увидеть расположение всех препятствий на трассе с фото и видеоматериалами, характеризующими беговые преграды.

Положение о проведении открытого чемпионата по экстремальному бегу