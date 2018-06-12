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Experty.by составил топ альбомов беларуских музыкантов за 10 лет

13.06.2018 15:18 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 13 июня, закрывается музыкальный гид Experty.by. В онлайне сайт пробыл ровно 10 лет – с 13 июня 2008 года. Закроется он на время или навсегда – неизвестно. Авторы проекта на прощание cоставили топ-10 беларуских альбомов. За лучшие пластинки голосовали штатные эксперты проекта. Это Дмитрий Безкоровайный, Сергей Будкин, Олег Климов, Дмитрий Подберезский, Конрад Ерофеев, Егор Цывилько, Александр Чернухо, Николай Янкойть. 

Каждый критик выбирал свою десятку из 508 отрецензированных Experty.by альбомов. Выбирал субъективно, не привязываясь к баллам из рецензий. Потом голоса суммировались и определялось место конкретного альбома. Port Mone и Троіца заняли два первых места с большим отрывом – это единогласное решение. 

Десять лучших беларуских альбомов 2008-2017

1. Port Mone «Thou» (2014)
2. Троіца «Зімачка» (2011)
3. Re1ikt «Лекавыя травы» (2015)
4. Петля пристрастия «Всем доволен» (2009)
5. Ляпис Трубецкой «Веселые картинки» (2011)
6. Лявон Вольский «Грамадазнаўства» (2014)
7. Tonqixod «Прадмова» (2014)
8. Серебряная свадьба «Laterna Magica» (2012)
9. Akute «Не існуе» (2012)
10. Петля пристрастия «Мода и облака» (2016) 

 
 
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Сегодня, 13 июня, закрывается музыкальный гид Experty.by. В онлайне сайт пробыл ровно 10 лет – с 13 июня 2008 года. Закроется он на время или навсегда – неизвестно. Авторы...
 
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