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«Евроторг» просит поднять монопольный порог, МАРТ – против

13.06.2018 15:43 — Разное | Ежедневник  
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«Евроторг» просит поднять монопольный порог, МАРТ – против

belmir.by

Компания «Евроторг» обратилась в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой поднять «монопольный потолок» с 20 до 35% или вовсе его убрать.

Об этом заявил министр Владимир Колтович на заседании общественно-консультативного совета при МАРТе.

На нем рассматривалось предложение ООО «Евроторг» (сеть Евроопт) по изменению или отмене ограничения. Сейчас торговая сеть не может занимать более 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров. Евроторг предлагает повысить порог до 35% или отменить его, пишет БЕЛТА.

По словам министра, «Евроторг» является единственной сетью, которая приблизилась к порогу в 20%. При этом доля его ближайшего конкурента – «Короны» - в восемь раз меньше.

«Вряд ли сегодня изменение этой нормы будет способствовать увеличению долей других сетей и увеличению конкуренции на рынке. Мы за развитие торговых сетей и инфраструктуры, но против монополизации», – сказал он.

Свое мнение по этому вопросу также высказал заместитель министра Артур Карпович. Увеличение разрешенной доли свыше 20% несет риск увеличения цен и нарушения прав потребителей, считает он. Карпович также отметил, что министерство выступает за баланс интересов: как за развитие розничной торговли, так и за защиту прав потребителей, но второе все-таки перетягивает.

Также на заседании отметили, что предложение Евроторга не нашло поддержки у бизнес-союзов. 

 
 
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Компания «Евроторг» обратилась в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой поднять «монопольный потолок» с 20 до 35% или вовсе его убрать.
 
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