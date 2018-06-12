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Поцелуй для мамы. Детёныш орангутанга умилил пользователей Сети
Удивительный момент, когда детёныш орангутанга целует в щёку свою маму, попал в объектив фотографа.
Невероятно нежный момент не оставил равнодушным ни одного человека, который видел это фото (снимки их автор опубликовал в соцсетях).
Фотографии набрали больше 35 тыс. лайков всего за несколько часов.
Фотограф-любитель Ремко Валравенс подловил этот милый момент в парке обезьян Апенхеуль в Нидерландах.
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Удивительный момент, когда детёныш орангутанга целует в щёку свою маму, попал в объектив фотографа.
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