​Поцелуй для мамы. Детёныш орангутанга умилил пользователей Сети

Удивительный момент, когда детёныш орангутанга целует в щёку свою маму, попал в объектив фотографа.

Невероятно нежный момент не оставил равнодушным ни одного человека, который видел это фото (снимки их автор опубликовал в соцсетях).

Фотографии набрали больше 35 тыс. лайков всего за несколько часов.

Фотограф-любитель Ремко Валравенс подловил этот милый момент в парке обезьян Апенхеуль в Нидерландах.