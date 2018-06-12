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Пилот упавшего накануне под Гродно самолёта до сих пор остаётся в тяжёлом состоянии
Это известный в регионе авиатор, председатель гродненской Ассоциации любителей авиации Виталий Братанюк.
Около года назад мужчина восстановил легкомоторный самолёт 75 года выпуска. У пилота множественные травмы. Во избежание осложнений врачи перевели его на искусственную вентиляцию лёгких. Пассажир самолёта пострадал меньше. Правда, очнулся лишь в больнице, пока он едва может говорить.
Всю ночь на месте аварии работали специалисты различных ведомств со всей страны. Обломки самолёта ещё в Гродно, назначен ряд экспертиз. Основная работа предстоит представителям департамента по авиации Минтранса – именно они детально изучат техническое состояние самолёта и восстановят хронологию крушения.
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Это известный в регионе авиатор, председатель гродненской Ассоциации любителей авиации Виталий Братанюк.
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