​Пилот упавшего накануне под Гродно самолёта до сих пор остаётся в тяжёлом состоянии

Это известный в регионе авиатор, председатель гродненской Ассоциации любителей авиации Виталий Братанюк.

Около года назад мужчина восстановил легкомоторный самолёт 75 года выпуска. У пилота множественные травмы. Во избежание осложнений врачи перевели его на искусственную вентиляцию лёгких. Пассажир самолёта пострадал меньше. Правда, очнулся лишь в больнице, пока он едва может говорить.

Всю ночь на месте аварии работали специалисты различных ведомств со всей страны. Обломки самолёта ещё в Гродно, назначен ряд экспертиз. Основная работа предстоит представителям департамента по авиации Минтранса – именно они детально изучат техническое состояние самолёта и восстановят хронологию крушения.