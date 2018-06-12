​Проливные дожди обрушились на Францию

Непогода застала врасплох жителей сразу нескольких населённых пунктов на юго-западе страны.

Коммуна Сали-де-Беарн пострадала больше всех. Улицы превратились в реки, уровень воды поднялся до полутора метров. Людей эвакуировали. Синоптики обнадёжили, что наводнение быстро пойдёт на спад – сильных осадков в ближайшие дни не ожидается.