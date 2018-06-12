Cотрудничество Беларуси и России в рамках Cоюзного государства обсудили на заседании Совета Министров объединения в Москве

Оно предваряет заседание Высшего госсовета и завершает так называемую техническую подготовку повестки дня переговоров во главе с президентами двух стран.

Наиболее острые темы касались торгово-экономических отношений. Тенденция снижения взаимного товарооборота преодолена, страны вышли на уверенную траекторию роста. С начала года прибавили 17 процентов. Но можно было бы больше и лучше. Если бы не постоянные барьеры и ограничения. Недавний запрет Россельхознадзором поставок белорусского молока – проблема из этой плоскости.

Участники заседания отметили успехи в развитии общего машиностроительного комплекса, в сотрудничестве в сфере АПК. Отдельно говорили о балансах топливно-энергетических ресурсов угля и электроэнергии. Здесь огромные перспективы у первого блока Белорусской АЭС, который будет введён уже через два года. Есть предложения по реформированию общей транспортной системы. Сегодня утверждён новый документ, который касается вопросов транспортной безопасности и перевозки грузов.