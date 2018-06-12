​Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает против монополизации рынка розничной торговли

Сегодня представители ведомства обсудили с руководством торговых сетей предложение о снятии или изменении барьера в 20 процентов, которым ограничивается присутствие на рынке одного игрока.

Норма предусмотрена Законом. Он действует четыре года. Компания «Евроопт» предлагает изменить или увеличить квоту до 35 процентов. В 56 районах ритейлер не вписывается в установленную документом цифру.

Также в МАРТе напомнили, что по законодательству ограничение в 20 процентов не затрагивает треть территории страны и даже больше. Поэтому торговым сетям в сельской местности есть, где развиваться.