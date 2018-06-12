​Гуманитарный конвой из Беларуси продолжает движение на восток Украины

Первая остановка – под Киевом. Там накануне разгрузили две фуры.

Самые необходимые товары (консервы, масло, сахар, муку) оставили на складах Международного комитета Красного Креста. Сегодня большегрузы в сопровождении МЧС следуют в Харьков. Там груз разделят и доставят тем, кто проживает непосредственно вдоль линии разграничения.

Гуманитарный конвой следует из Беларуси в Украину не первый раз – год назад в Донецкую и Луганскую области отправили продукты и средства гигиены.