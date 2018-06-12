Ситуация на границе Беларуси и России стабилизировалась: очередей больше нет

Движение автомобилей восстановлено. Последняя машина пересекла границу в три часа ночи.

С того момента препятствий для въезда в Россию нет. В Государственном таможенном комитете Беларуси ситуацию отслеживают, однако за действия российских коллег не отвечают. Здесь напомнили: контроля на белорусской-российской границе не существует.

Напомним, накануне очереди длиной в 15 километров образовались у пункта пропуска «Красная Горка». Через него проходит трасса М1, которая соединяет Брест и Москву, а потому поток машин традиционно большой.

Российские таможенники ситуацию не прокомментировали. Во время затора дорожную безопасность обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции Беларуси. Ситуация на трассе М1 в Дубровенском районе находится под контролем постоянно.