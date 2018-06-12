15 лет на сцене: Стас Пьеха приедет в Беларусь с юбилейной программой

Стас Пьеха отправляется в большой юбилейный тур «Пьеха.15», с которым заедет и в Беларусь. С презентацией программы артист выступит 25 октября в гомельском ДК Железнодорожников, а 28 октября — в столичном Дворце Республики.





Зрители помнят Пьеху по шоу «Фабрика звезд», с которого он начал свою карьеру. На проекте артист стал одним из победителей: певец занял третье место, получил контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша и выпустил дебютный альбом «Одна звезда».

В концертную программу «Пьеха.15» войдут такие как старые хиты «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье», так и новые творческие эксперименты артиста.

Гомель Когда: 25 октября, 19.00. Где: ДК Железнодорожников. Сколько: 45−99 рублей. Минск Когда: 28 октября, 19.00. Где: Дворец Республики. Сколько: 57−120 рублей.