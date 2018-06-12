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15 лет на сцене: Стас Пьеха приедет в Беларусь с юбилейной программой

13.06.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
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Стас Пьеха отправляется в большой юбилейный тур «Пьеха.15», с которым заедет и в Беларусь. С презентацией программы артист выступит 25 октября в гомельском ДК Железнодорожников, а 28 октября — в столичном Дворце Республики.


Зрители помнят Пьеху по шоу «Фабрика звезд», с которого он начал свою карьеру. На проекте артист стал одним из победителей: певец занял третье место, получил контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша и выпустил дебютный альбом «Одна звезда».

В концертную программу «Пьеха.15» войдут такие как старые хиты «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье», так и новые творческие эксперименты артиста.

Гомель

Когда: 25 октября, 19.00.

Где: ДК Железнодорожников.

Сколько: 45−99 рублей.

Минск

Когда: 28 октября, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: 57−120 рублей.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С презентацией программы артист выступит 25 октября в гомельском ДК Железнодорожников, а 28 октября минчане смогут увидеть шоу в столичном Дворце Республики.
 
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