ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: девочка с волосами, которые невозможно причесать

13.06.2018 16:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тейлор Макгоуэн живет в Чикаго, ей полтора года. У нее редкая генетическая особенность — «синдром непослушных волос», из-за которого ее волосы всегда стоят дыбом. Это состояние зарегистрировали всего у 100 человек во всем мире.


Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com

В 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета обнаружила гены, ответственные за «синдром непослушных волос». Она установила, что дело в особой мутации гена PADI3. Это рецессивный ген, поэтому у обоих родителей волосы могут быть самыми обычными. Если же ребенок получает по одной копии гена от каждого из родителей, то приобретает абсолютно невероятную прическу.

Родители маленькой Тейлор заметили странности с волосами, когда ей было 4−6 месяцев. Они обратились к профессору Бетц и та подтвердила, что у девочки действительно «синдром непослушных волос».

«Ее волосы выглядят потрясающе, как будто она — маленький Альберт Эйнштейн, — сказала изданию BuzzFeed News мама девочки Кара Макгоуэн. — Все они стоят дыбом». Сделать прическу на волосах Тейлор почти невозможно, а если завязать их в хвостик, то он будет торчать вверх.


Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com

Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com

Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com

У людей с синдромом сечение каждого волоса не круглое, а треугольное или имеет форму сердца. По всей длине волос тянутся маленькие бороздки. У некоторых эта особенность проходит с возрастом, а у других — нет.

Во всем мире задокументировано около ста проявлений «синдрома непослушных волос». Некоторые считают, что у Эйнштейна была эта особенность, однако наверняка сказать об этом можно будет, только изучив ДНК его потомков.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У людей с синдромом сечение каждого волоса не круглое, а треугольное или имеет форму сердца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги Х Семинара Перспективы и направления развития банковских информационных технологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика