Редкий случай: девочка с волосами, которые невозможно причесать

Тейлор Макгоуэн живет в Чикаго, ей полтора года. У нее редкая генетическая особенность — «синдром непослушных волос», из-за которого ее волосы всегда стоят дыбом. Это состояние зарегистрировали всего у 100 человек во всем мире.



Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com

В 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета обнаружила гены, ответственные за «синдром непослушных волос». Она установила, что дело в особой мутации гена PADI3. Это рецессивный ген, поэтому у обоих родителей волосы могут быть самыми обычными. Если же ребенок получает по одной копии гена от каждого из родителей, то приобретает абсолютно невероятную прическу.

Родители маленькой Тейлор заметили странности с волосами, когда ей было 4−6 месяцев. Они обратились к профессору Бетц и та подтвердила, что у девочки действительно «синдром непослушных волос».

«Ее волосы выглядят потрясающе, как будто она — маленький Альберт Эйнштейн, — сказала изданию BuzzFeed News мама девочки Кара Макгоуэн. — Все они стоят дыбом». Сделать прическу на волосах Тейлор почти невозможно, а если завязать их в хвостик, то он будет торчать вверх.



Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com



Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com



Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com

У людей с синдромом сечение каждого волоса не круглое, а треугольное или имеет форму сердца. По всей длине волос тянутся маленькие бороздки. У некоторых эта особенность проходит с возрастом, а у других — нет.

Во всем мире задокументировано около ста проявлений «синдрома непослушных волос». Некоторые считают, что у Эйнштейна была эта особенность, однако наверняка сказать об этом можно будет, только изучив ДНК его потомков.