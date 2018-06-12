Масштабное отключение электроэнергии парализовало Крым

Крымский полуостров испытывает серьёзные перебои с энергоснабжением. О проблемах сообщают жители Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.

В Симферополе нет света в торговых центрах и кафе, не работают светофоры, остановились троллейбусы. Перебои наблюдаются в работе мобильной связи.

Сообщается, что территория Крыма была полностью отключена от энергоснабжения в 15:25.