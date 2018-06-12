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Масштабное отключение электроэнергии парализовало Крым
Крымский полуостров испытывает серьёзные перебои с энергоснабжением. О проблемах сообщают жители Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.
В Симферополе нет света в торговых центрах и кафе, не работают светофоры, остановились троллейбусы. Перебои наблюдаются в работе мобильной связи.
Сообщается, что территория Крыма была полностью отключена от энергоснабжения в 15:25.
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Крымский полуостров испытывает серьёзные перебои с энергоснабжением. О проблемах сообщают жители Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.
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