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КамАЗ презентовал публике беспилотный электробус
В Казани состоялась демонстрация необычной разработки инженеров «КамАЗа». Они показали журналистам и экспертам беспилотный электробус «ШАТЛ».
Тест-драйв провёл лично президент Татарстана Рустам Минниханов. В теории «ШАТЛ» может разгоняться до 110 км/ч.
Правда, пока законодательство России не регулирует движение беспилотного транспорта. На презентации электробус разогнали всего до 10 км/ч.
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В Казани состоялась демонстрация необычной разработки инженеров «КамАЗа». Они показали журналистам и экспертам беспилотный электробус «ШАТЛ».
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