КамАЗ презентовал публике беспилотный электробус

В Казани состоялась демонстрация необычной разработки инженеров «КамАЗа». Они показали журналистам и экспертам беспилотный электробус «ШАТЛ».

Тест-драйв провёл лично президент Татарстана Рустам Минниханов. В теории «ШАТЛ» может разгоняться до 110 км/ч.

Правда, пока законодательство России не регулирует движение беспилотного транспорта. На презентации электробус разогнали всего до 10 км/ч.