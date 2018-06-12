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Знать и соблюдать!
13.06.2018 — Разное | Поставский край
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12 июня — Международный день безопасности на железнодорожных переездах
В нашем городе, в микрорайоне улицы Ленинской, было организовано дежурство с участием ГАИ и работника дистанции пути Белорусской железной дороги.
Госавтоинспектор Андрей Тиханович осуществлял проверку проходящего транспорта, на предмет соблюдения правил переезда железнодорожных путей, наличие документов, физическое состояние водителей. Дорожный мастер 8-го околотка Воропаевской дистанции пути Анатолий Кузьминов раздавал автомобилистам тематические буклеты по правилам безопасности на железнодорожных переездах.
Текст и фото Натальи Налей
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> 12 июня — Международный день безопасности на железнодорожных переездах В нашем городе, в микрорайоне улицы Ленинской, было организовано дежурство с участием...
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