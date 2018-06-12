Белорусская Twistellar стала стратегическим партнёром Kaptio из Исландии

Белорусская ИТ-компания Twistellar занимается разработкой решений на базе платформы Salesforce, и после подписания соглашения о сотрудничестве будет заниматься этим совместно с исландской Kaptio kaptio.com, сообщили dev.by в компании.





В Минске уже есть региональный офис Kaptio, а вскоре в дополнение к нему откроют и совместный белорусско-исландский центр разработки. Он займётся созданием совместных b2b travel продуктов «на стыке CRM, автоматизации бизнес-процессов и технологий искусственного интеллекта».

COO и сооснователь Kaptio Рагнар Фьёлниссон отметил, что совместный бизнес станет уникальным шагом для компании. «Поработав вместе, мы поняли, что наши подходы и цели на мировом IT-рынке близки, и Twistellar может внести гораздо более весомый вклад в совместный бизнес, поэтому решили объединить усилия и совместно инвестировать в новые продукты на платформе Salesforce», — отметил директор и со-основатель Twistellar Дмитрий Лейчик.