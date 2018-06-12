ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будущее региональных СМИ с молодежью

13.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Будущее региональных СМИ с молодежью

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, секретарь Белорусского союза журналистов: 

— Одна из медиатенденций последних лет – рост популярности местных средств массовой информации. Можно сказать, что будущее – во многом за развитием местных СМИ. 

В связи с этим очень своевременным стал совместный проект Белорусского союза журналистов, Белорусского республиканского союза молодежи, гражданской инициативы «Друзья – Сябры», международного медиаклуба «Формат А-3» и редакции газеты «Гродзенская праўда» «Школа журналистики «Мастерская BY-RU». Инициативу поддержали Гродненский облисполком и Министерство информации Республики Беларусь. 

На протяжении восьми месяцев молодые сотрудники Гродненщины и других регионов страны, а также представители ряда республиканских СМИ имели возможность учиться мастерству у белорусских и российских мэтров журналистики, чьи имена хорошо известны не только в профессиональной среде, но и широкой читательской и зрительской аудитории. 

Хорошо, что большинство слушателей школы были из региональных СМИ. Многие связывают успех в профессии только со столичной прессой, радио, телевидением. На самом деле можно быть успешным, востребованным, оцененным и удостоенным наград престижных конкурсов, работая в регионе. Таких примеров немало и на Гродненщине. 

Школа BY-RU, предоставив возможность непосредственно общаться с лучшими представителями профессии, впитывать их знания и опыт, на мой взгляд, дала хороший импульс творческому росту молодых региональных журналистов, а значит, и их изданиям. 

Проект обязательно будет продолжаться и развиваться. Возможно, и расти количественно. Думаем над тем, чтобы организовать встречи и занятия по двум адресам: в Гродно и в столице. В первую очередь для того, чтобы сократить путь желающим учиться из разных районов страны.  Размышляем также над  тем, чтобы найти форму продолжения профессионального совершенствования первых выпускников школы, которые уже получили свои дипломы. Возможно, это будут стажировки в популярных СМИ для лучших ребят. 

Об успехе проекта говорит и то, что у всех: и у молодежи, и у лекторов, и у организаторов, что называется, горят глаза, есть огромная заинтересованность в результате. 

Вадим Гигин
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, секретарь Белорусского союза журналистов:  — Одна из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міні-квэст “У пошуках страчаных правоў” правялі ў смаргонскай гімназіі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика