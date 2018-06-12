Будущее региональных СМИ с молодежью

— Одна из медиатенденций последних лет – рост популярности местных средств массовой информации. Можно сказать, что будущее – во многом за развитием местных СМИ.

В связи с этим очень своевременным стал совместный проект Белорусского союза журналистов, Белорусского республиканского союза молодежи, гражданской инициативы «Друзья – Сябры», международного медиаклуба «Формат А-3» и редакции газеты «Гродзенская праўда» «Школа журналистики «Мастерская BY-RU». Инициативу поддержали Гродненский облисполком и Министерство информации Республики Беларусь.

На протяжении восьми месяцев молодые сотрудники Гродненщины и других регионов страны, а также представители ряда республиканских СМИ имели возможность учиться мастерству у белорусских и российских мэтров журналистики, чьи имена хорошо известны не только в профессиональной среде, но и широкой читательской и зрительской аудитории.

Хорошо, что большинство слушателей школы были из региональных СМИ. Многие связывают успех в профессии только со столичной прессой, радио, телевидением. На самом деле можно быть успешным, востребованным, оцененным и удостоенным наград престижных конкурсов, работая в регионе. Таких примеров немало и на Гродненщине.

Школа BY-RU, предоставив возможность непосредственно общаться с лучшими представителями профессии, впитывать их знания и опыт, на мой взгляд, дала хороший импульс творческому росту молодых региональных журналистов, а значит, и их изданиям.

Проект обязательно будет продолжаться и развиваться. Возможно, и расти количественно. Думаем над тем, чтобы организовать встречи и занятия по двум адресам: в Гродно и в столице. В первую очередь для того, чтобы сократить путь желающим учиться из разных районов страны. Размышляем также над тем, чтобы найти форму продолжения профессионального совершенствования первых выпускников школы, которые уже получили свои дипломы. Возможно, это будут стажировки в популярных СМИ для лучших ребят.

Об успехе проекта говорит и то, что у всех: и у молодежи, и у лекторов, и у организаторов, что называется, горят глаза, есть огромная заинтересованность в результате.

Вадим Гигин