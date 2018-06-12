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Указ для минчан, желающих построить квартиры в Смолевичах с льготами, готов

13.06.2018 16:32 — Разное | Tut.by  
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Подготовлен проект указа о предоставлении дополнительной господдержки минчанам-очередникам при строительстве жилья в Смолевичах. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, пишет БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Подготовлен проект указа о проведении эксперимента с Минском и Смолевичами в части того, чтобы элементы государственной поддержки предложить тем очередникам из Минска, которые поедут в город-спутник на постоянное место жительства, — независимо от того, имеют они право на господдержку или нет. Этот механизм прорабатывается. Пытаемся таким образом простимулировать движение очередников из Минска в города-спутники», — сказал Александр Горваль.

Он напомнил, что продолжает действовать госпрограмма по строительству жилых районов для жителей столицы в городах-спутниках. «Она не так активно реализуется из-за финансового аспекта, поскольку строительство жилья в городе-спутнике получается дороже, чем в базовом городе. Если на обжитых территориях стоимость инфраструктуры составляет 20−30% стоимости объекта, то в городах-спутниках — 50−60%. Нужно время, чтобы сбалансировать все вопросы с финансовой и социальной точки зрения», — отметил начальник управления жилищной политики.

Напомним, идею помогать субсидиями и льготными кредитами очередникам, которые согласятся строиться в Смолевичах, в конце прошлого года озвучил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Предполагается, что будет неважно, в каком году семья признана нуждающейся, важно, чтобы она хотела сменить место жительства — уже за одно желание ей обещают господдержку.

Можно предположить, что предложение покажется особенно интересным малообеспеченным очередникам, которым господдержка при строительстве в Минске не полагается и особенно — малообеспеченным очередникам недавних лет постановки на учет нуждающихся, которым ждать приглашения в строительство еще два, а то и четыре десятка лет.

 
Теги: Минск
 
 
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