|
Указ для минчан, желающих построить квартиры в Смолевичах с льготами, готов
Подготовлен проект указа о предоставлении дополнительной господдержки минчанам-очередникам при строительстве жилья в Смолевичах. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, пишет
«Подготовлен проект указа о проведении эксперимента с Минском и Смолевичами в части того, чтобы элементы государственной поддержки предложить тем очередникам из Минска, которые поедут в город-спутник на постоянное место жительства, — независимо от того, имеют они право на господдержку или нет. Этот механизм прорабатывается. Пытаемся таким образом простимулировать движение очередников из Минска в города-спутники», — сказал Александр Горваль.
Он напомнил, что продолжает действовать госпрограмма по строительству жилых районов для жителей столицы в городах-спутниках. «Она не так активно реализуется из-за финансового аспекта, поскольку строительство жилья в городе-спутнике получается дороже, чем в базовом городе. Если на обжитых территориях стоимость инфраструктуры составляет 20−30% стоимости объекта, то в городах-спутниках — 50−60%. Нужно время, чтобы сбалансировать все вопросы с финансовой и социальной точки зрения», — отметил начальник управления жилищной политики.
Напомним, идею помогать субсидиями и льготными кредитами очередникам, которые согласятся строиться в Смолевичах, в конце прошлого года
Можно предположить, что предложение покажется особенно интересным малообеспеченным очередникам, которым господдержка при строительстве в Минске не полагается и особенно — малообеспеченным очередникам недавних лет постановки на учет нуждающихся, которым ждать приглашения в строительство еще два, а то и четыре десятка лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное - быть очередником и хотеть переехать в город-спутник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)