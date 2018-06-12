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Скроки отключения горячей воды готовятся сократить

13.06.2018 16:38 — Разное | БДГ  
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Отключение горячей воды в Беларуси пока не отменят, но сроки могут сократить, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.

Сегодня Минжилхоз проводит анализ ситуации, отметил чиновник. По его данным, в прошлом году горячую воду отключали не более, чем на две недели, а некоторым счастливчикам — только на неделю.

Кроме того, в Минске проводят эксперимент по дистанционному съему показаний групповых приборов учета расхода воды. Сейчас прорабывается механизм замены индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на приборы с дистанционным съемом показаний. Запланирована замена всех счетчиков, но когда работа будет завершена, пока неизвестно, передает БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Отключение горячей воды в Беларуси пока не отменят, но сроки могут сократить, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства...
 
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