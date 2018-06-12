Скроки отключения горячей воды готовятся сократить

Отключение горячей воды в Беларуси пока не отменят, но сроки могут сократить, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.

Сегодня Минжилхоз проводит анализ ситуации, отметил чиновник. По его данным, в прошлом году горячую воду отключали не более, чем на две недели, а некоторым счастливчикам — только на неделю.