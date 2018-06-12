​Семья из Перу прибыла в Беларусь по чужим паспортам

Семейная пара (граждане Перу) прибыла в Минск по чужим паспортам. Об этом рассказали в Госпогранкомитете.

В частности, там сообщили, что во время паспортного контроля в столичном аэропорту 11 июня одна из пассажирок рейса Милан-Минск показала документ, не принадлежавший ей. Было проведено разбирательство. Оказалось, что паспорт она взяла у своей родственницы.

Более того, всего спустя несколько часов в режимной зоне пограничники выявили гражданина Перу, который сказал, что потерял паспорт в аэропорту в Минске.

В ходе разбирательства стало известно, что мужчина и ранее задержанная гражданка Перу (его жена) вместе прилетели в Беларусь с чужими документами.

В Госпогранкомитете добавили, что иностранец пропустил свою супругу вперёд на паспортном контроле, увидел, что её задержали, пошёл в туалет, переоделся и ждал ухода пограничников. Спустя пару часов ожидания он выбросил чужой паспорт, смыв его в унитаз.

Супругов задержали, их личности устанавливают.

Поскольку женщина пыталась попасть в Беларусь, используя заведомо подложный документ, ей грозит уголовная ответственность.

Её супруга за нарушение режима госграницы может ждать штраф, а также депортация. Судьбу его жены решит суд.