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"Мой экономный отдых". Расскажите отпускной лайфхак и выиграйте ценный приз

13.06.2018 16:45 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс «Мой экономный отдых»: делитесь своими отпускными лайфхаками и получайте возможность выиграть ценный приз.


Фото: Reuters

Участникам конкурса нужно рассказать истории удачного отдыха, который они организовали сами. То есть покупка выгодного «горящего» тура по системе "все включено" — это, конечно, хорошо, но вряд ли это можно считать лайфхаком. А вот советы, которыми смогут воспользоваться другие читатели, — это и есть ваш шанс на победу.

Главный критерий — разумная экономия. Опишите свой отдых, подсчитайте, сколько потратили, и поделитесь, на чем сэкономили (или могли бы сэкономить, но узнали поздно). Разумеется, у каждой страны будут свои особенности.

Расскажите, какие фишки помогли вам потратить меньше при бронировании жилья: поделитесь советами, как находили хорошие и доступные для кошелька варианты.

Или, например, вы знаете, как объехать платные дороги в Европе, но при этом не плутать по разбитой колее несколько дней.

Нашли хорошие варианты бесплатных парковок в излюбленных туристических местах, разведали недорогие, но познавательные экскурсии, о которых не пишут в путеводителях, — милости просим поделиться.

Подойдут и истории о том, как вы решали кулинарные вопросы: что брали с собой, в каких заграничных магазинах закупались, какие хорошие ресторанчики и кафе нашли на месте отдыха.

Присылайте также фотографии. Конкурсные истории, которые сопровождаются снимками, будут публиковаться в первую очередь. Только фото нужны ваши, личные, а не из интернет-путеводителей!

Всех участников мы попросим назвать свое имя и фамилию, а также оставить свои контактные данные (телефон и электронный адрес). Но если вы захотите, то для читателей всегда сможете остаться анонимом.

Для участия необходимо прислать документ в формате .doc или .docx на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой экономный отдых». Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй.

Конкурсные истории принимаются по 31 июля 2018 года (включительно).

Среди всех присланных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего, — и мы вручим победителю денежный приз: 300 (триста) рублей 00 копеек с учетом удержанного подоходного налога.

Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by с 3 по 5 сентября 2018 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 2 сентября 2018 года (включительно). Победитель будет объявлен 6 сентября 2018 года.

 
 
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FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс. Опишите свой отдых, подсчитайте сколько потратили и поделитесь, на чем сэкономили (или могли бы сэкономить, но узнали поздно).
 
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