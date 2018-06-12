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В больнице умерла пострадавшая в аварии под Дзержинском 3-летняя девочка

13.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария произошла 10 июня, около 19.40, в Дзержинском районе. По предварительной информации, 46-летний водитель фургона Ford Transit ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск в направлении столицы в крайней правой полосе. Вблизи агрогородка Петковичи он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине Renault Megane. В последнем находилась семья из пяти человек, двое из которых дети (3 и 8 лет).


В результате ДТП супруга водителя Renault, его мать, а также две малолетние дочери с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Впоследствии от полученных телесных повреждений младшая девочка умерла в больнице.

Как пояснил водитель грузового фургона, он потерял контроль за безопасным движением транспортного средства по причине сонливого состояния в связи с длительными поездками за рулем.



 
Теги: Минск
 
 
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Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Дзержинском, умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.
 
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