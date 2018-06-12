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БелАЗ хочет продать Узбекистану 200 самосвалов
13.06.2018 16:29 — Разное | Ежедневник
фото: Белновости
БелАЗ обсуждает с Узбекистаном новый контракт на поставку карьерной техники. Планируется, что в 2020-23 годах в эту страну может быть продано порядка 200 машин.
Сейчас у жодинского завода уже есть контракт с узбекскими потребителями. В 2017-18 году он должен поставить им 260 машин. Уже экспортировано 164 самосвала, пишет
О новых переговорах сегодня сообщил гендиректор БелАЗа Петр Пархомчик. В Минске проходит круглый стол с участием представителей деловых кругов Беларуси и Узбекистана.
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БелАЗ обсуждает с Узбекистаном новый контракт на поставку карьерной техники. Планируется, что в 2020-23 годах в эту страну может быть продано порядка 200 машин.
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