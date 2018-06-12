Бывают дни ценнее года..! - Лiпень.PRO словами участников прошлых лет



Лiпень.PRO словами участников прошлых лет

Лiпень.PRO - это 2,5-дневное образовательное мероприятие для менеджеров, предпринимателей, специалистов и просто людей, которые ищут интересные знакомства, возможности саморазвития и “новые горизонты”.

2018 год является 5-ым юбилейным для Лiпень.PRO. Мы расскажем о нем словами участников прошлых лет:

“Большое спасибо организаторам за эти незабываемые 2 дня! Я отлично провел время с замечательными людьми, учился у мастеров на тренингах и отлично отдыхал... Спуск с горы, квесты, баня, посиделки у костра... как-же классно туда возвращаться, хотя бы мысленно...

Единственное, что 2 дня-маловато как-то)))”, - Роланд Мосяжин

В этом году Лiпень.PRO обещает быть еще более необычным и полезным. Здесь Вы сможете прокачать свои бизнес-навыки, получить новые знания и опыт, а также найти друзей и надежных партнеров.

“Была 3 раза и каждый раз впечатлений всё больше. Для меня это прежде всего люди, люди дела. Тем, кому важно развиваться, строить бизнес и взаимоотношения”, - Анна Хомченко

На форуме будет насыщенная образовательная программа, где спикеры расскажут о необычных подходах в бизнесе и жизни, поделятся накопленными знаниями и “лайфхаками”, а также расскажут, почему успех идет рука об руку с неудачей и как с этим справляться.

“Впервые участвовала в форуме, осталась довольна. Действительно интересные спикеры, с серьезным опытом. Возможность послушать вживую, задать вопросы, получить заряд вдохновения - это многого стоит. А плюс к этому еще и чудесная природа, танцы и любимые песни у костра! Вот уж где приятное с полезным) Спасибо организаторам, приеду еще! =)”, - Ксения Шермин.

Поделиться своим опытом и знаниями предварительно согласились: Александр Панков (учредитель и директор консалтинговой группы «Здесь и Сейчас»), Валерий Остринский (основатель группы компаний Telvel Group), Тимофей Мельников (сооснователь и директор по развитию Tigermilk media (tigermilk.ru), Игорь Жукевич (сооснователь и CEO Brand-Made.by ) и многие другие.

“Я приехал на форум, чтобы пообщаться с людьми, найти новые идеи, завязать знакомства. Также интересно поучиться у выступающих, перенять их опыт, да и просто хорошо провести время на природе в компании целеустремленных и развивающихся людей. Очень понравилось выступление Сергея Капустина, которое подтвердило моё убеждение об определённой модели поведения всех успешных бизнесменов: четкая постановка целей, постоянное совершенствование и обучение, отсутствие страха перед риском и управление им, и так далее.”, - Константин Мордвинов

Для активного и комфортного отдыха при помощи партнеров будет организовано множество точек активации, среди которых: мастер-класс по самообороне, полоса препятствий, спортивные игры, театральные постановки, игра на музыкальных инструментах, кальян-зона и дискотека под открытым небом!

“Был вчера на @lipen.pro - на следующий год рекомендую посетить. Отличная погода. Выступления. Музыка. Река Ислочь. Костры. Игры. Фильмы. Отдельное спасибо организаторам!”, - Вадим Нарейко

Для комфортного времяпрепровождения каждого участника, билет на форум включает: трансфер из Минска и обратно, питание на протяжение всего форума, участие в образовательных и развлекательных программах, а также все необходимое для проживание (палатка, спальник, коврик).

“Благодаря всей команде всё прошло без сучка и без задоринки! всё продумано и предусмотрено, место замечательное... даже с погодой и комарами договорились! Спасибо!))”, - Людмила Скоробогатая

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте: https://goo.gl/s47Bjn

Бизнес-форум «Лiпень.PRO» проводится общественным объединение «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Контактная информация:

По всем интересующим Вас вопросам сотрудничества, публикаций и дополнительной информации обращайтесь по почте: pr@sibs.by