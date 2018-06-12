Итоги Х Семинара Перспективы и направления развития банковских информационных технологий



«Перспективы и направления развития банковских информационных технологий»

Семинар традиционно открыл Дмитрий Калечиц, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь. В приветственном слове он отметил динамичное развитие цифровых технологий в банковском секторе. Подчеркнул важность того, что все участники рынка понимают актуальность этого процесса, поддерживают регулятора во всех начинаниях, следят за трендами и вопросами цифровой повестки, которая должна стать драйвером для экономического роста. Также Дмитрий Калечиц призвал участников не останавливаться и быть в гуще событий, чувствовать изменения, происходящие в других странах и у наших конкурентов.





Дмитрий Калечиц

В первый день семинара прозвучали доклады «Подходы в применении центральными банками современных методов работы с данными», «Проект создания в Республике Беларусь сервиса по мгновенным платежам, доступного в режиме 24/7/365», «О практическом опыте применения технологии блокчейн в проектах для финансового сектора Республики Беларусь» и «МСИ: анализ текущего состояния и перспективы развития». Сразу после доклада на тему МСИ состоялся Брейншторм «ЕРИП/МСИ. Замечания и предложения», на котором банковское сообщество смогло напрямую обсудить проблемные места системы и донести свои пожелания до представителей НКФО ЕРИП. Итогом брейншторма стал документ с замечаниями и предложениями, согласованный с представителями из 18 банков, который будет направлен в ЕРИП.

Руководитель сектора финансовых услуг Huawei Technologies Co.,Ltd. Рональд Алан Фонс представил свое видение трансформации банков в условиях наступающей 4-й промышленной революции и озвучил краткосрочные и долгосрочные прогнозы относительно применения передовых технологий блокчейн, искусственного интеллекта, Big Date, Open API и биометрии. К слову, о биометрии за три дня очень часто и уже в следующем году мы столкнемся с ее практическим воплощением.





Рональд Алан Фонс

В остальные дни были подробно рассмотрены вопросы реализации мгновенных платежей, архитектуры цифровой трансформации, роботизации банковских процессов, автоматической сверки документов и платежей на блокчейн, аутсорсинга, облачных технологий, интеграции банковских сервисов и криптовалютной биржи, современные решения для ЦОДов и многое другое.

Организаторами семинара выступили Национальный банк Республики Беларусь и Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк». Генеральным партнером мероприятия стал Huawei Belarus.





на семинаре

Выражаем свою благодарность за поддержку партнерам мероприятия: СофтКлуб, IBA Group, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БайТехСолюшн, DPA-Squalio, НПП БЕЛСОФТ, Forbis, Schneider Electric, ЕРПБЕЛ, БАНКОВСКО-ФИНАНСОВАЯ ТЕЛЕСЕТЬ, Velcom, Смарт.

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