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Инвесторы на низком старте, но политики дают фальстарт

13.06.2018 15:49 — Разное | Myfin  
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Инвесторы на низком старте, но политики дают фальстарт
Ким Чен Ын и Дональд Трамп пожимают друг другу руки. Источник: Kevin Lim/The Straits Times

Весь мир оказался на пороге нового витка “торговых войн”, а еврозона пытается прийти в себя после падения к годовым минимумам.

Курс евро может пойти вниз

Евро, который с конца мая достаточно успешно восстанавливал весенние потери, 7 июня замедлил свой рост и стабилизировался к доллару. В конце прошлой недели евро укрепился, благодаря заявлению нового правительства Италии о том, что страна планирует остаться в еврозоне.

Однако в будущем, это может оказать негативное влияние на курс евро, так как вновь сформированное правительство скорее всего будет проводить денежную политику, не соответствующую стандартам Европейского Союза.

Инвесторы начнут переводить сбережения в доллары?

Завершившийся на выходных саммит G7 закончился скандалом, что заставило многих говорить о переходе саммита в формат G6+1. Президент США Дональд Трамп не подписал финальное заявление саммита и обвинил своих коллег в ущемлении прав американских компаний. Судя по всему, торговые войны пришли всерьез и надолго.

Для доллара такая ситуация достаточно двойственна.

С одной стороны, торговые войны, главными инициаторами которых является США, многими воспринимаются как проявление антиглобализма, и это в перспективе может привести к утрате доверия к американской валюте.

Однако торговые войны являются проблемой для всех участников, и США в этом противостоянии будут иметь преимущество. Такая нестабильность на рынках часто является сигналом для инвесторов переводить свои сбережения в доллары. К тому же основной удар на себя сейчас принимает Евросоюз с ориентацией на экспорт, что может повлечь проблемы уже для евро.

США и КНДР довольны переговорами, но доллар пока не вырос

Не успели инвесторы обсудить, как прореагирует доллар на такие резкие выпады Трампа к своим коллегам, как тот уже приземлился в Сингапуре, где 12 июня произошла историческая встреча лидеров США и КНДР.

Само проведение саммита было долгое время под вопросом, к тому же Трамп был крайне неоднозначен в своих высказываниях об ожиданиях о предстоящей встрече.

Судя по первым заявлениям лидеров, появившимся в открытых источниках, обе стороны довольны переговорами и готовы продолжать сотрудничество в сфере денуклеаризации.
Рынки позитивно встретили эту новость, однако существенных колебаний доллара после неё не произошло. Возможно, инвесторы ожидают второй половины недели, когда свои заседания практически одновременно проведут два крупнейших в мире центральных банка.

Сегодняшние решения ФРС на курс доллара влияния не окажут

13 июня ФРС (Федеральная резервная система США) скорее всего примет решение о повышении своей ставки. Этого ожидают подавляющее большинство участников рынка, поэтому такое решение не должно оказать существенного влияния на курс евро/доллара.

Загадывать наперед все же не стоит, так как на данный момент ФРС ожидает данные по отчету от инфляции. Если они превзойдут прошлогодние данные - американский регулятор вполне способен на неожиданные решения.

Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) пройдет на следующий день - 14 июня. На нем в первую очередь будет обсуждаться вопрос о перспективах ужесточения денежной политики в еврозоне и о сроках сворачивания программы выкупа активов. ЕЦБ взял курс на нормализацию денежно-кредитной политики, но здесь также не исключены сюрпризы.

Выводы

Важным событием последних дней стал факт принятия рынком часто неоднозначных поступков президента США. Если раньше каждое заявление Трампа могло привести к панике на мировых рынках, то сейчас инвесторы реагируют на них более спокойно и рационально.

Для большинства инвесторов интерес представляет монетарная политика ФРС и особенно ЕЦБ. Действия этих структур в будущем могут оказать гораздо большее влияние на экономику США и ЕС, чем торговые пошлины и тарифы, которые не смогут кардинально изменить торговое сальдо двух крупнейших экономик.

 
Теги: Новости
 
 
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Первая половина июня просто фонтанирует политическими событиями. В перспективе они могут повлиять на курс доллара и евро.
 
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