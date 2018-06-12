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Вайно назначен главой администрации президента РФ, Громов и Кириенко - первыми заместителями
Указом президента РФ Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации Кремля.
Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля. Также указами президента назначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Еще одним указом заместителем руководителя администрации президента вновь назначен Магомедсалам Магомедов
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Указом президента РФ Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации Кремля. Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля. Также указами...
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