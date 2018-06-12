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Фернандо Йерро возглавит сборную Испании по футболу
Бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Йерро назначен новым главным тренером сборной Испании по футболу на время проведения чемпионата мира в России.
Напомним, решением Королевской испанской футбольной федерации предыдущий тренер команды Хулен Лопетеги был
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Бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Йерро назначен новым главным тренером сборной Испании по футболу на время проведения чемпионата мира в России.
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