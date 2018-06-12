Фернандо Йерро возглавит сборную Испании по футболу

Бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Йерро назначен новым главным тренером сборной Испании по футболу на время проведения чемпионата мира в России.

Напомним, решением Королевской испанской футбольной федерации предыдущий тренер команды Хулен Лопетеги был уволен с поста за день до старта мундиаля. Причиной стало его решение возглавить мадридский «Реал» вместо ушедшего в отставку Зинедина Зидана.