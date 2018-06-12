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Минское "Динамо" заключило новый контракт с лучшим снайпером команды в прошлом сезоне
Канадский нападающий Куинтон Хауден подписал новый годичный контракт с минским
В прошлом сезоне Хауден дебютировал в Европе и в 56 матчах за «Динамо» забросил 17 шайб, отдав 15 результативных передач. Таким образом, Куинтон стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером команды.
В составе сборной Канады Хауден стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчане.
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Канадский нападающий Куинтон Хауден подписал новый годичный контракт с минским "Динамо".
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