Канадский нападающий Куинтон Хауден подписал новый годичный контракт с минским «Динамо» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне Хауден дебютировал в Европе и в 56 матчах за «Динамо» забросил 17 шайб, отдав 15 результативных передач. Таким образом, Куинтон стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером команды.

В составе сборной Канады Хауден стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчане.