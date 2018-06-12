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Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

13.06.2018 16:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь поддерживает Узбекистан на пути модернизации. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости главу сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил белорусский лидер, в последнее время наши страны сделали весьма ощутимый рывок в двусторонних отношениях. Большая заслуга в этом и президента Узбекистана. Беларусь нацелена и далее поддерживать высокие темпы реализации совместных проектов. Лидеры двух стран встречались в Ташкенте в 2017 году, а также совсем недавно во время саммита ШОС в Китае. Делегация во главе с председателем узбекского сената Беларусь посещает впервые.

Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

12 июня состоялись встречи в обеих палатах нашего парламента и Совете министров. Товарооборот между странами по итогам прошлого года составил 130 миллионов долларов. Демонстрирует положительную динамику торговля и в 2018. Впрочем, ставку предлагают делать на кооперацию. Стороны в настоящее время обсуждают более десятка совместных проектов в сфере АПК, машиностроении, фармацевтике.

Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет. Даже больше, чем за 20. И знаете, моей заслуги здесь минимум, заслуга вашего президента. Умный, я скажу – талантливый, разумный человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок. Я ему об этом сказал на саммите ШОС.

Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

Вы просто молодцы за эти годы. Вы открылись миру и во время этого открытия получили максимум от этого, что могли получить. Самое главное – в экономике. Дипломатия, политика – это хорошо, поговорить можно всегда. А вот осязать, пощупать результат – это важнее. И вы это сделали. Это величайшая заслуга руководства вашей страны. И свидетельством этого прорыва Узбекистана на международной арене, в международных отношениях служат наши отношения Беларуси и Узбекистана. Я очень позитивно оцениваю эти отношения.

Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

Нигматилла Юлдашев, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
В Узбекистане с большим уважением относятся к вам. Мы вас знаем как выдающегося государственного деятеля, истинного патриота Беларуси, стойко и последовательно продвигающего интересы своего государства и своего народа. У нас в стране радуются тем огромным успехам, которых Беларусь достигла именно под вашим руководством, и ее растущему международному авторитету.

Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»

В настоящее время партнеры также готовят к подписанию дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. В сентябре в Ташкенте ожидают с визитом белорусского Президента. Что же касается парламентской делегации, то политическими контактами визит не ограничивается. Уже состоялись встречи в ПВТ, а 13 июня сенаторы, кроме прочего, планируют посетить один из агрокомбинатов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь поддерживает Узбекистан на пути модернизации. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости главу сената Олий Мажлиса Нигматилла...
 
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