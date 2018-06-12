ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

13.06.2018 16:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. «БелАЗ» планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов. Это стало известно 13 июня на встрече деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

Здесь собрались представители 15 узбекских компаний, а также 130 белорусских бизнесменов. Наиболее перспективные направления для сотрудничества – сфера высоких технологий, сельское хозяйство, фармацевтика и взаимные инвестиции.

Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

Кроме того, Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Стороны уверены, что нынешний визит в Беларусь представительной парламентской делегации будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
За, допустим, 2017-2018 год подписаны небывалые, самые большие контракты, исполнение которых необходимо провести за два года – за 2017-2018. Количество машины, которые мы должны поставить, составляет 260 единиц. Для примера скажу: за 8 лет до этого примерно такое количество мы производили суммарно за 8 лет нашей жизни.

Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

Сегодня на рынке Узбекистана работает 26 предприятий с участием белорусского капитала. Стартовал ряд проектов с серьезными перспективами. Например, по созданию СП и по поставкам машинокомплектов дорожно-строительной техники белорусских марок.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «БелАЗ» планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов. Это стало известно 13 июня на встрече деловых кругов двух стран, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Цуприк проведен очередной прием граждан и представителей юридических лиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика