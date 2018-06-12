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Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»
Новости Беларуси. «БелАЗ» планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов. Это стало известно 13 июня на встрече деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь собрались представители 15 узбекских компаний, а также 130 белорусских бизнесменов. Наиболее перспективные направления для сотрудничества – сфера высоких технологий, сельское хозяйство, фармацевтика и взаимные инвестиции.
Кроме того, Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Стороны уверены, что нынешний визит в Беларусь представительной парламентской делегации будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
Сегодня на рынке Узбекистана работает 26 предприятий с участием белорусского капитала. Стартовал ряд проектов с серьезными перспективами. Например, по созданию СП и по поставкам машинокомплектов дорожно-строительной техники белорусских марок.
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Новости Беларуси. «БелАЗ» планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов. Это стало известно 13 июня на встрече деловых кругов двух стран, сообщили в...
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