Более 200 самосвалов планирует поставить Узбекистан «БелАЗ»

Новости Беларуси. «БелАЗ» планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов. Это стало известно 13 июня на встрече деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Здесь собрались представители 15 узбекских компаний, а также 130 белорусских бизнесменов. Наиболее перспективные направления для сотрудничества – сфера высоких технологий, сельское хозяйство, фармацевтика и взаимные инвестиции.





Кроме того, Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Стороны уверены, что нынешний визит в Беларусь представительной парламентской делегации будет способствовать укреплению двусторонних отношений.





Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

За, допустим, 2017-2018 год подписаны небывалые, самые большие контракты, исполнение которых необходимо провести за два года – за 2017-2018. Количество машины, которые мы должны поставить, составляет 260 единиц. Для примера скажу: за 8 лет до этого примерно такое количество мы производили суммарно за 8 лет нашей жизни.





Сегодня на рынке Узбекистана работает 26 предприятий с участием белорусского капитала. Стартовал ряд проектов с серьезными перспективами. Например, по созданию СП и по поставкам машинокомплектов дорожно-строительной техники белорусских марок.