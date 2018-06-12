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Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

13.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Его задача – предотвратить доставку в город оружия и взрывчатки диверсантами условного противника. О том, как наш корреспондент проходил досмотр на контрольно-пропускном пункте — смотрите в фоторепортаже далее в публикации, а также читайте в номере газеты за 13 июня. А в следующем выпуске газеты — эксклюзив: отражение атаки диверсантов на блокпост и последующая контратака с разгромом нападавших. Горячий репортаж с места боя — только в нашей газете.

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Проверки на дорогах: на въезде в Березу со стороны аг. Селец оборудован блокпост (+14 ФОТО)

Напоминаем, что на территории Березовского района по 16 июня 2018 года проходят  командно-штабные учения с силами территориальной обороны «Управление силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны города». В соответствии с планом учений в районе действуют диверсионные группы условного противника, которые могут размещать подозрительные предметы в общественных местах и объектах инфраструктуры. Участники диверсионных групп могут быть как в военной форме, так и в гражданской одежде, возможно, с элементами военной амуниции.

Совет обороны района призывает граждан повысить бдительность и сообщать по телефону 102 (номер един для АТС района и всех операторов мобильных сетей) обо всех подозрительных гражданах, передвигающихся по территории г. Березы и района, об автомобилях, ранее не замеченных в вашем дворе (улице) и вызывающих подозрение, обо всех обнаруженных подозрительных предметах. За достоверную информацию предусмотрено вознаграждение.

Сообщения также могут направляться председателю сельисполкома, старостам деревень или участковому инспектору.

По 15 июня (пятница) до 14.00 на дороге Береза – Селец (Н79) в районе лицея строителей оборудован контрольно-пропускной пункт (блокпост) и осуществляется досмотр транспортных средств и граждан, в том числе находящихся в транспортном средстве.

Для того чтобы не допустить появления пробок при проезде КПП (блокпоста), советуем воспользоваться следующими маршрутами объезда:

– Береза – Хомичи – Селец;

– Береза – Леошки – Куровщина – Селец;

– Береза – Первомайская – Осовцы – Пляховщина – Селец.

«Заранее приносим свои извинение за принесенные неудобства и предлагаем планировать 15 июня ваш маршрут движения с учетом данной информации.

Уважаемые жители Березовского района!

Просим вас в этот период проявить особое внимание и осторожность, активно и решительно информировать о любых возникших подозрениях», — говорится в сообщении Совета обороны Березовского района.

О развитии событий читайте в субботнем номере «Маяка».

Фото автора.

 
 
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Его задача – предотвратить доставку в город оружия и взрывчатки диверсантами условного противника. О том, как наш корреспондент проходил досмотр на...
 
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