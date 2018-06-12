«Мгновение туристского сезона». С наступлением погожих деньков спортивная жизнь района дополнилась туристскими стартами

Туристский слет

Традиционно в конце учебного года областной центр туризма и краеведения детей и молодежи проводит комплексный туристский слет учащейся молодежи с целью проверки знаний и практических умений и навыков, определения уровня команд и выявления сильнейших.

Областной туристский слет проводился с 22 по 26 мая в Каменецком районе на оз. Сипурка. В нем приняли участие 11 команд Брестчины. Березовский район представляли учащиеся Центра туризма и краеведения детей и молодежи – все они являются членами туристского клуба «Романтик» СШ №3 г. Березы (руководитель В.В. Новик).

Участники команды Дмитрий Олиферук, Павел Гринько, Алексей Троцкий, Дмитрий Панасевич, Игорь Пунько, Захар Пунько, Артем Лукичев, Вероника Еленевич, Дарья Челей, Ксения Кептюха, Божена Серебро, Дарья Литвяк, Вера Плашкевич в течение пяти дней отстаивали честь района и состязались в спортивном ориентировании, техниках туризма: водного, велосипедного и пешеходного, а также принимали участие в конкурсах краеведов, вязки узлов, безопасности жизнедеятельности (быт), газет, песни.

Днем и ночью, в жару и дождь березовские ребята боролись за каждую секунду, каждый балл во всех дисциплинах. В конце третьего дня судьи и соперники поняли, что других претендентов на победу нет. Так оно и оказалось. Финальные результаты поразили всех: конечно, победа, да еще с каким отрывом от второго места!

Результаты березовской команды по видам состязаний: спортивное ориентирование – 1-е место, техника водного туризма – 3-е место, техника велосипедного туризма – 2-е место, техника пешеходного туризма – 4-е место, конкурсная программа – 2-е место. Победитель определялся по наименьшей сумме занятых в видах мест, и команда Березов-ского района набрала 13 баллов, став абсолютным чемпионом Брестской области. На втором месте команда г. Барановичи (26 баллов), на третьем – Брестского и Каменецкого районов (по 28 баллов).

Всем участникам команды – благодарность за результат!

Николай ЮРЬЕВ.

Мгновения успешного сезона

В мае в областном центре туризма и краеведения детей и молодежи были подведены итоги за 2017–2018 учебный год в областном фотоконкурсе «Мгновение туристского сезона» в номинациях «Туристский экстрим», «Спортивные походы и соревнования», «Пейзажи».

В конкурсе приняли участие и члены туристского клуба «Романтик» СШ №3 г. Березы (руководитель В.В. Новик). По итогам турклуб «Романтик» награжден дипломом 3-й степени и благодарностью за активное участие в туристической деятельности Брестской области.

Марк ВИШНЕВСКИЙ.

Все мы участники регаты

В минувшие выходные, 2–3 июня, прошел IV Международный фестиваль водного туризма «Мотольская регата», организаторами которого выступили Ивановский райисполком, эколого-краеведческое общественное объединение «Ясельда», ГПУ «Республиканский биологический заказник «Споровский» при финансовой поддержке спонсоров.

В байдарочном сплаве по Ясельде в этот раз отважились поучаствовать 17 экипажей из Беларуси и России, в том числе две березовские смешанные (мужчина плюс женщина) команды: Василия Новика и Геннадия Быцкевича.

Впервые в истории регаты старт был дан у д. Высокое – на территории заказника «Споровский», который тем самым презентовал гостям часть своего туристического маршрута. Финиш первого дня произошел в аг. Спорово, и дистанция в сумме составила 30 км водного пути. На промежуточном этапе экипажи В. Новика и Г. Быцкевича в смешанном разряде заняли первое и второе места и были награждены ценными призами.

Второй день по маршруту Спорово – Мотоль (35 км) оказался для березовчан более трудным, и как следствие – второе и третье места соответственно. Дипломы, медали и призы надолго сохранят хорошие впечатления о гонке.

Николай ЮРЬЕВ.