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Авиакомпания «Белавиа» с июня по август будет осуществлять авиасообщение между Витебском и Калининградом

13.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Авиакомпания «Белавиа» с июня по август будет осуществлять авиасообщение между Витебском и КалининградомАвиакомпания «Белавиа» с июня по август будет осуществлять авиасообщение между Витебском и Калининградом с периодичностью два рейса в неделю.

В настоящее время авиакомпанией завершены мероприятия по размещению ресурсов мест в системах бронирования, обеспечения обслуживания воздушных судов в аэропортах. Предпринимаются меры по дополнительному стимулированию спроса. Цены на авиабилеты в данном направлении, несмотря на удорожание стоимости обслуживания авиарейсов в аэропортах и увеличение стоимости авиатоплива, сохранены на минимальном уровне прошлых лет.

Более подробную информацию можно получить в Витебском филиале государственного предприятия «Белаэронавигация» (начальник Рурис Сергей Иосифович).

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