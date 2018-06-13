Авиакомпания «Белавиа» с июня по август будет осуществлять авиасообщение между Витебском и Калининградом с периодичностью два рейса в неделю.

В настоящее время авиакомпанией завершены мероприятия по размещению ресурсов мест в системах бронирования, обеспечения обслуживания воздушных судов в аэропортах. Предпринимаются меры по дополнительному стимулированию спроса. Цены на авиабилеты в данном направлении, несмотря на удорожание стоимости обслуживания авиарейсов в аэропортах и увеличение стоимости авиатоплива, сохранены на минимальном уровне прошлых лет.

Более подробную информацию можно получить в Витебском филиале государственного предприятия «Белаэронавигация» (начальник Рурис Сергей Иосифович).