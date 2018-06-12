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Прошедшая прямая линия с Путиным стала самой непопулярной с 2011 года

13.06.2018 17:02 — Разное | Ежедневник  
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Прошедшая прямая линия с Путиным стала самой непопулярной с 2011 года

фото: ТАСС

Прямую линию с президентом России в этому году посмотрели 5,78 млн человек. Этот показатель стал самым низким с 2011 года. Тогда разговор с главой государства в прямом эфире заинтересовал 4 млн россиян.

Программу «Прямая линия с Владимиром Путиным», которую 7 июня транслировали телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Мир» и «Первый канал», в этом году посмотрели 5,78 млн россиян. Такой показатель, согласно исследованию компании Mediascope (есть в распоряжении РБК), стал самым низким с 2011 года. Тогда возможность послушать ответы главы государства в ходе этой передачи заинтересовала 4,018 млн жителей России, пишет РБК.

В прошлом году прямую линию, согласно данным исследователей, смотрели 6,2 млн человек, в 2016-м — 7,1 млн россиян. В 2015-м за программой наблюдало рекордное количество человек — 8,38 млн, рейтинг передачи тогда составлял 12,2%. В 2014 году прямой линией интересовалось чуть более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек.

До этого (такая программа с разными названиями существует с 2000 года) прямыми линиями Путина интересовалось в среднем 3–4 млн телезрителей.

Для исследования Mediascope, как пояснили в компании, использовал все российские города с населением более 100 тыс. человек. Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.​

Наибольшее количество россиян в этом году, по оценкам компании, собрала трансляция «Первого канала» (здесь прямую линию с президентом смотрели 2,77 млн человек). На «России 1» за этой же передачей наблюдали 2,42 млн россиян. «Россия 24» собрала у экранов 459 тыс. зрителей, телеканал «Мир» — 132,2 тыс. человек.

 
 
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Прямую линию с президентом России в этому году посмотрели 5,78 млн человек. Этот показатель стал самым низким с 2011 года. Тогда разговор с главой государства в прямом...
 
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