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Сроки планового отключения горячей воды могут сократить
В Беларуси могут сократить сроки планового отключения горячей воды, сообщает
По его словам, министерство совместно с теплоснабжающими организациями проводит анализ и прорабатывает вопрос касательно сокращения сроков отключения горячей воды.
Напомним, в прошлом году плановое отключение горячего водоснабжения не превысило 14 дней. Были случаи, когда горячую воду отключали всего на неделю.
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В Беларуси могут сократить сроки планового отключения горячей воды.
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