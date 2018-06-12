Сроки планового отключения горячей воды могут сократить

В Беларуси могут сократить сроки планового отключения горячей воды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Акстиловича.

По его словам, министерство совместно с теплоснабжающими организациями проводит анализ и прорабатывает вопрос касательно сокращения сроков отключения горячей воды.

Напомним, в прошлом году плановое отключение горячего водоснабжения не превысило 14 дней. Были случаи, когда горячую воду отключали всего на неделю.